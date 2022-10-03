جناح محمية الإمام تركي بن عبدالله يحصد جائزة أجمل منصة بمعرض الصيد والفروسية

واستعرض جناح هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أحد أكبر الأجنحة المشاركة في المعرض، الجانب الثقافي والتاريخي للمجتمع المحلي في المحمية كالحرفين المشهورين بغزل الخيام والنحالين والحرف اليدوية، إلى جانب أبرز معالم المحمية التاريخية كدرب زبيدة وأبرز آثارها العرائش، وسوق "لينة" التراثي الذي يعد من أقدم أسواق المنطقة، وأنشئ بغرض التبادل التجاري بين تجار السعودية والعراق قبل حوالي مئة سنة.