احتفاءً باليوم الوطني.. "شرورة" تنظم مسيرات عسكرية ومدنية تجوب الطرقات داخل المحافظة

انطلقت اليوم مسيرات القطاعات العسكرية والمدنية في الطرقات الرئيسة بمحافظة شرورة احتفاءً باليوم الوطني 94 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق".
وحملت المركبات المشاركة علم المملكة وصور المؤسس والقيادة وشعار اليوم الوطني نحلم ونحقق، بمشاركة جميع الجهات الحكومية حيث انطلقت المسيرة من أمام مبنى المحافظة، وذلك لإبراز مظاهر الفرح بهذه المناسبة.
وكذلك انطلقت اليوم مسيرة الخيول مربط العز للفروسية محمد صالح الصيعري في ممشى الوطن حاملين الفرسان الأعلام الوطنية معبّرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الغالية.
وشهدت هذه الفعاليّات حضورًا غفيرًا وتفاعلاً كبيرًا من الأهالي وتنظيمًا رائعًا ومنضبطًا لعمليات الدخول والخروج من قِبل الجهات الأمنية.