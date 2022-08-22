تعرَّف على الاشتراطات التصميمية والفنية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض

وركّزت الاشتراطات التصميمية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض، على ضرورة توفير بوابة للوصول إلى داخل الأرض الفضاء على المحور الأقل تصنيفاً، إضافة إلى توفير عناصر التسوير الحماية من التعديات على الأراضي الفضاء، وكذلك توفيرها الاتصال البصري إلى داخل الأرض الفضاء من جميع الشوارع المحيطة، وإمكانية الاتصال البصري إلى داخل الأرض في حال تجاوز ارتفاع السور 1.5 متر، وأن تكون عناصر التسوير مكوّنة من أجزاءٍ متصلة ثابتة وغير متحرّكة، وألا تؤثر سلباً على مستخدمي الطريق، وفي الوقت نفسه تسمح عناصر التسوير بتصريف مياه الأمطار.