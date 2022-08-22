تعرَّف على الاشتراطات التصميمية والفنية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض

حدّدت أمانة منطقة الرياض، الاشتراطات التصميمية والفنية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض، التي تشتمل على ضرورة أن تكون عناصر التسوير منسجمة مع المحيط العمراني، مع مراعاة الجوانب الجمالية في التصميم.
وركّزت الاشتراطات التصميمية لمبادرة تسوير الأراضي الفضاء في الرياض، على ضرورة توفير بوابة للوصول إلى داخل الأرض الفضاء على المحور الأقل تصنيفاً، إضافة إلى توفير عناصر التسوير الحماية من التعديات على الأراضي الفضاء، وكذلك توفيرها الاتصال البصري إلى داخل الأرض الفضاء من جميع الشوارع المحيطة، وإمكانية الاتصال البصري إلى داخل الأرض في حال تجاوز ارتفاع السور 1.5 متر، وأن تكون عناصر التسوير مكوّنة من أجزاءٍ متصلة ثابتة وغير متحرّكة، وألا تؤثر سلباً على مستخدمي الطريق، وفي الوقت نفسه تسمح عناصر التسوير بتصريف مياه الأمطار.
وفيما يخص الشروط الفنية وفق إنفوجرافيك على حساب الأمانة بتويتر، فاشتملت على ضرورة أن يكون ارتفاع السور 1.20 متر كحد أدنى، وألا يتجاوز ارتفاعه 2.5 متر، وأن يكون ارتفاع السور 0.60 متر في حال اجتياز نموذج الأسوار الشجرية، إضافة إلى تحقيق الاستدامة من خلال المواد المستخدمة وجودة التنفيذ لعناصر التسوير، كما يجب أن تكون البوابة بعرض لا يقل عن 2.4 متر، وتفتح باتجاه الداخل وأن يتم إغلاقها بشكل دائم.
وشدّدت أمانة منطقة الرياض، على أن مهلة التسوير من 1 يوليو حتى 1 أكتوبر 2022.