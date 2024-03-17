الإقبال قليلٌ عليه في رمضان.. ركودٌ بأسواق أسماك الشرقية والأسعار تنخفض أكثر من 30 %

تشهد أسواق الأسماك في المنطقة الشرقية انخفاضاً ملحوظاً في أسعار السمك تصل إلى أكثر من 30 % مع بداية دخول شهر رمضان المبارك، إضافة إلى قلة الإقبال عليه، وهذا ما أدّى إلى ركودٍ بشكلٍ عام في سوق الأسماك.
وتعود الأسباب إلى توافر عديدٍ من أنواع الأسماك، وقلة تصريفها وبيعها؛ فشهر رمضان يكون الإقبال على الأسماك قليلاً، خاصة أن هذه الفترة هي فترة ذروة الأسماك وتوافرها بجميع الأصناف.
أبو أحمد؛ أحد بائعي الأسماك في سوق القطيف، أكّد في حديثه لـ «سبق»، أن انخفاض الأسعار وقلة الزبائن من المتوقع أن يستمرا إلى نهاية شهر رمضان وبعد عيد الفطر المبارك، لذلك سيشهد سوق الأسماك حالياً في الشرقية وفرة بشكلٍ كبيرٍ في الأسماك، وقلة في التصريف والبيع.
وعن المطاعم وشرائها من سوق الأسماك في رمضان، قال أبو أحمد؛ حتى المطاعم في شهر رمضان؛ كثير منها يمتنع عن شراء الأسماك بحكم أن رمضان له وجباتٌ وسُفر خاصّة تُقدَّم في هذا الشهر الفضيل، فنضطر -نحن أصحاب محال الأسماك- إلى النزول في السعر بشكلٍ كبيرٍ، يصل أحياناً إلى 50 % لغرض تصريف البضاعة؛ فالسمك لا يتم تخزينه مثل المواد الغذائية.