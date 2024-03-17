الإقبال قليلٌ عليه في رمضان.. ركودٌ بأسواق أسماك الشرقية والأسعار تنخفض أكثر من 30 %

وعن المطاعم وشرائها من سوق الأسماك في رمضان، قال أبو أحمد؛ حتى المطاعم في شهر رمضان؛ كثير منها يمتنع عن شراء الأسماك بحكم أن رمضان له وجباتٌ وسُفر خاصّة تُقدَّم في هذا الشهر الفضيل، فنضطر -نحن أصحاب محال الأسماك- إلى النزول في السعر بشكلٍ كبيرٍ، يصل أحياناً إلى 50 % لغرض تصريف البضاعة؛ فالسمك لا يتم تخزينه مثل المواد الغذائية.