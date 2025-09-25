الائتمان المصرفي السعودي ينمو بأكثر من 424 مليار ريال بنهاية يوليو 2025م

وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة (49%) من إجمالي الائتمان المصرفي بقيمة بلغت (1,567,705) مليون ريال بنهاية يوليو 2025م، فيما بلغت نسبة الائتمان قصير الأجل (أقل من سنة) (37%) بقيمة (1,179,699) مليون ريال، في حين شكّل الائتمان متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو (15%) تقريبًا من الإجمالي بقيمة (468,360) مليون ريال.