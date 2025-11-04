انطلاق فعاليات ملتقى "بيبان 2025" غدًا بمشاركة 150 دولة

ويهدف ملتقى "بيبان 2025" إلى ترسيخ بيئة ريادية محفّزة قوامها الابتكار والجاذبية والاستدامة؛ عبر برامج ومبادرات متخصصة في تطوير القدرات الريادية وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، حيث يشهد الملتقى أكثر من (85) ورشة عمل متخصصة يقدمها نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، تُركّز على مجالات التمويل والاستثمار، والإدارة، والتسويق، والتحول الرقمي، والتوسع العالمي، إلى جانب عرض أكثر من 10 آلاف فرصة استثمارية عبر منصة الفرص.