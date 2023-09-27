زيادة أشواط موسم سباقات الرياض إلى 700.. والجوائز 21.9 مليون دولار

يشهد موسم سباقات الرياض المقبل 2023/ 2024 الذي ينطلق في 26 أكتوبر 2023 ويستمر حتى 16 أبريل 2024، زيادة بنسبة 7% في الجوائز المالية مقارنة بجوائز الموسم الماضي، علاوة على زيادة في عدد الأشواط التي سيستضيفها ميدان الملك عبدالعزيز، التي تبلغ ذروتها بمهرجان كأس السعودية في فبراير المقبل.
وسيضم موسم الرياض المقبل في مجمله 700 سباق تقام عبر 59 حفلًا؛ مما يعني إضافة 56 شوطًا فوق عدد أشواط الموسم الماضي؛ فيما تبلغ الزيادة في إجمالي الجوائز المالية للموسم الجديد 1.5 مليون دولار، وبالتالي تصل الجوائز الكلية للموسم إلى 21.9 مليون دولار باستثناء مهرجان كأس السعودية؛ فيما سيضم كل حفل 12 شوطًا بدلًا من 11 شوطًا في السابق، وسيضم كل حفل 10 أشواط للخيل المهجنة، وشوطين للخيل العربية.
وسيشهد الموسم زيادةً ملحوظة في عدد سباقات الخيل العربية من خلال إضافة 66 شوطًا أخرى إلى برنامج الموسم، متضمنة كأس عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، بجائزة تبلغ 300.000 ريال (80.000 دولار)، والذي سيقام في نسخته الأولى بتاريخ 10 فبراير 2024، وتمت إضافة خمسة أشواط للخيل العربية للسباقات المصنفة في الموسم بدرجة (مصنف)، وإقامة كأس نادي سباقات الخيل بتاريخ (25 نوفمبر 2023)، علاوة على سباق جديد لم يتم بعدُ تسميته وسيقام في 18 نوفمبر المقبل.
كما سيشهد الموسم المقبل إقامة سيف الإمام تركي بن عبدالله بتاريخ (13 يناير 2024)، ثم بطولة السرعة في (8 مارس 2024)، وفي اليوم الذي يليه (9 مارس) إقامة بطولة ميدان الملك عبدالعزيز كسباقات مصنفة للخيل العربية؛ فيما ستضاف ثلاثة كؤوس أخرى للخيل المهجنة إلى برنامج الرياض، وسيكون كأس الإمام محمد بن سعود بجائزته البالغة 240.000 دولارًا إضافة قوية ومهمة إلى مهرجان كؤوس الملك الذي سيقام في 13 يناير 2024، أما الكؤوس الجديدة الأخرى فتضم كأس الأمير سعد بن عبدالرحمن بن فيصل وجائزته 80.000 دولار، ويقام بتاريخ (19 يناير 2024)، وكأس الأمير فهد بن جلوي وجائزته 80.000 دولار وسيقام بتاريخ (10 فبراير 2024).
وتشمل التطورات الأخرى في الموسم الجديد تغيير وتعديل مسافة كأس خادم الحرمين الشريفين الشوط المفتوح (مصنف) إلى 1800 متر، وهي نفس مسافة كأس السعودية التي تبلغ جائزته المالية 20 مليون دولار؛ وذلك في مقاربة مع صفته كسباق مؤهل لكأس السعودية، كما تم تأكيد مواعيد مهرجان كأس السعودية في 23 و24 فبراير 2024، ومرة أخرى سيبلغ إجمالي الجوائز المالية للمهرجان 35.4 مليون دولار؛ 20 مليون دولار منها لكأس السعودية الذي حافظ على صفته كأغلى سباق للخيل في العالم، وسيضم في نسخته المقبلة ولأول مرة ثلاثة سباقات دولية من الفئة الأولى؛ حيث تم ترقية كأس المنيفة للخيل العربية الذي سيقام قبل يوم من كأس السعودية إلى الفئة الأولى هذا الموسم.