زيادة أشواط موسم سباقات الرياض إلى 700.. والجوائز 21.9 مليون دولار

وتشمل التطورات الأخرى في الموسم الجديد تغيير وتعديل مسافة كأس خادم الحرمين الشريفين الشوط المفتوح (مصنف) إلى 1800 متر، وهي نفس مسافة كأس السعودية التي تبلغ جائزته المالية 20 مليون دولار؛ وذلك في مقاربة مع صفته كسباق مؤهل لكأس السعودية، كما تم تأكيد مواعيد مهرجان كأس السعودية في 23 و24 فبراير 2024، ومرة أخرى سيبلغ إجمالي الجوائز المالية للمهرجان 35.4 مليون دولار؛ 20 مليون دولار منها لكأس السعودية الذي حافظ على صفته كأغلى سباق للخيل في العالم، وسيضم في نسخته المقبلة ولأول مرة ثلاثة سباقات دولية من الفئة الأولى؛ حيث تم ترقية كأس المنيفة للخيل العربية الذي سيقام قبل يوم من كأس السعودية إلى الفئة الأولى هذا الموسم.