عدد الهويات الرقمية الموحدة الصادرة عبر منصة أبشر يتجاوز أكثر من 28 مليونًا

يذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحدة، الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، تجاوز أكثر من (28) مليونًا، يمكن لها بكل سهولة وموثوقية الاستفادة من خدمات قطاعات وزارة الداخلية، عبر منصاتها الإلكترونية "أبشر أفراد، وأبشر أعمال، وأبشر حكومة"، والوصول لما يزيد على (500) جهة حكومية وخاصة من خلال بوابة النفاذ الوطني الموحّد "نفاذ".