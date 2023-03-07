"رئاسة الحرمين": يمكن لمقدم خدمة الإفطار تقديم الوجبات بنفسه وفقًا للاشتراطات

أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بأنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
وأكدت الوكالة على أهمية تحديث البيانات الخاصة بمقدمي خدمات الإفطار من خلال موقعها الإلكتروني بعد استقبالهم لرسائل طلب تحديث البيانات عبر الرسائل النصية، مع الالتزام بالأوقات والمواقع والكميات المحددة لهم بالتصريح.
كما تتقدم وكالة شؤون المسجد النبوي لمقدمي خدمة الإفطار بالشكر الجزيل على ما يقدمونه من عمل جليل، وتأمل من الجميع الالتزام بالاشتراطات المشار إليها حفاظًا على سلامة الزوار والمصلين.