"رئاسة الحرمين": يمكن لمقدم خدمة الإفطار تقديم الوجبات بنفسه وفقًا للاشتراطات

أوضحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي بأنه يمكن لمقدم خدمة الإفطار في المسجد النبوي تقديم الوجبات بنفسه أو عن طريق شركات الإعاشة التي سيتم التصريح لها من قبل وكالة شؤون المسجد النبوي، وفقًا للاشتراطات المحددة في التصريح والمطابقة للمواصفات العامة المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.