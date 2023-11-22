الصندوق السعودي للتنمية يستعرض جهوده الإنمائية خلال المؤتمر العربي للمياه

واستعرض مدير إدارة البرامج والمبادرات الإنمائية في الصندوق السعودي للتنمية عبدالله بن خالد البازعي خلال الجلسة؛ إسهامات الصندوق في تنمية قطاع المياه في الدول العربية، الذي يشمل مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، ومشروعات الري، والتنمية الريفية، والسدود الزراعية والكهرومائية، وذلك منذ عام 1975م حتى الربع الثالث من عام 2023م، إذ وصلت تلك الإسهامات إلى تمويل 54 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إسهامات الصندوق في البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في إفريقيا، ليصل البرنامج إلى حفر وتجهيز حوالي 10 آلاف منشأة مائية، إذ يستفيد منها أكثر من 5 ملايين نسمة في 19 دولة إفريقية، بقيمة 330 مليون دولار.