شاهد من الباحة.. مقاهٍ وجلسات بطابع تراثي ريفي بأيدٍ سعودية تجذب السياح

وعمل عدد من أهالي المنطقة وفق المقومات السياحية كالقرى الأثرية، والقلاع، والمزارع الجبلية، لتتحول إلى علامات تجارية، ويتنافسون في توظيف العديد من الابتكارات عليها لتنسجم مع طبيعة المكان، وموقعه لإيجاد أجواء مناسبة في الفترة المسائية على وجه الخصوص، حيث تشهد زيادة في الإقبال عليها من الزوار والمصطافين وأهالي المنطقة.