"التحلية" تحصل على "الملكية الفكرية" في المستودعات الذكية

و‏‎يجمع المستودع الذكي بين تسخير التقنيات الحديثة وتطبيق الذكاء الاصطناعي (AI)، معتمداً على الاستفادة من التقنيات الذكية لتحسين العمليات المختلفة واتخاذ القرارات بشكل عام داخل بيئة المستودعات، باستخدام الروبوتات وأنظمة التشغيل الآلي بشكل مستقل دون تدخل بشري، وإدارة المخزون من خلال تحليل البيانات التاريخية وأنماط الطلب وعوامل أخرى للتنبؤ بالطلب المستقبلي بدقة، مما يقلل حالات الإفراط في التخزين أو نقص المخزون، ومراقبة الجودة بأحدث التقنيات الذكية، وتحليل البيانات عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي مع أدوات تحليل البيانات التي تمكن من الحصول على تصورات قيمة بالاستفادة من كميات كبيرة من البيانات المعقدة.