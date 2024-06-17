"الهفتاء" لـ"سبق": الشائعات ضخمت أسعار الأضاحي.. والسوق يحتاج إلى "5" ملايين رأس لسد الاحتياج

وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن فسح مليونين و112 ألفًا و 749 رأسًا من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جِمال)، في الفترة من 1 ذي القعدة حتى 4 من ذي الحجة 1445هـ، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وتلبية الطلب الكبير على المواشي أثناء الموسم، مبيّنة أن إرساليات المواشي المفسوحة، تضمنت 2,097,753 رأسًا من الماعز، و10,611 رأسًا من الإبل، بالإضافة إلى (4,385) رأسًا من الأبقار.