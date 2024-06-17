"الهفتاء" لـ"سبق": الشائعات ضخمت أسعار الأضاحي.. والسوق يحتاج إلى "5" ملايين رأس لسد الاحتياج

أكد الناشط والمهتم بتنمية الثروة الحيوانية سعود الهفتاء لـ"سبق" أن الشائعات ضخمت أسعار الأضاحي، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى خمسة ملايين رأس من المستورد لسد احتياج المستهلك، مبينًا أنه عند توجه المواطنين إلى السوق للشراء سيجدون الأسعار الحقيقية تختلف عما ذُكر والخيارات عدة ومن ثم قالوا انهيار وهو ليس كذلك.
وأشار إلى أن الأسعار سجلت ما بين 1400 إلى 2200 ريال حسب النوع "نعيمي حري نجدي" والإناث وصلت إلى 1600 وتوقع حدوث حالة من الاستقرار في السوق خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا أمر طبيعي من ثالث يوم العيد يبدأ ركود واستقرار الأسعار.
وقال "الهفتاء" إن احتياج المملكة من المستورد في موسم رمضان والحج حسب تصريحات سابقة إلى خمسة ملايين رأس من المواشي المستوردة ويعد رقمًا كافيًا جدًا لاحتياج السوق على مستوى المملكة وليس موسم رمضان والحج فقط.
وكانت الأسعار بحسب رصد "سبق" قبل العيد قد قارعت الـ 3 آلاف ريال لبعض الأنواع الكبيرة فيما ألقى مواطنون بإصابات الاتهام إلى الشريطية حيث أكدوا أنهم يعترضون المركبات ويقومون بالشراء بأسعار عادلة، ومن ثم رفعها داخل السوق حيث يشكلون مجموعات منظمة تنتشر على جنبات الطرق وفي مداخل الأسواق.
وكانت وزارة البيئة والمياه والزراعة قد أعلنت عن فسح مليونين و112 ألفًا و 749 رأسًا من الماشية الحية (أغنام، أبقار، جِمال)، في الفترة من 1 ذي القعدة حتى 4 من ذي الحجة 1445هـ، ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وتلبية الطلب الكبير على المواشي أثناء الموسم، مبيّنة أن إرساليات المواشي المفسوحة، تضمنت 2,097,753 رأسًا من الماعز، و10,611 رأسًا من الإبل، بالإضافة إلى (4,385) رأسًا من الأبقار.
وأكدت استمرار جهودها لمتابعة سير العمل والإجراءات في المحاجر المختلفة، لتوفير العدد الكافي من المواشي الحية الصحية والسليمة خلال موسم حج هذا العام، وتسهيل انسيابية دخول إرساليات المواشي الحية إلى المملكة، إلى جانب دعم المختبرات والمحاجر بالكوادر البيطرية، لضمان سرعة إنهاء الإجراءات وعدم تكدس الإرساليات.