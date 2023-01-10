حساب المواطن: 3.6 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر يناير

وذكر مدير عام البرنامج أن عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثانية والستين بلغ 11.1 مليون مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 145 مليار ريال، موضِّحًا أن 76 % من إجمالي المستفيدين حصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1848 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 ملايين تابع، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 487 ألف مستفيد.