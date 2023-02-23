فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد قليل

بعد أن قدّم جهوده الكبيرة في التعامل مع تداعيات الزلزال، يُنتظر أن يغادر فريق البحث والإنقاذ السعودي تركيا بعد قليل.
وكان فريق البحث والإنقاذ السعودي قد واصل مهامه وأعماله لمساعدة المتضررين من زلزال جمهورية تركيا، وشمل ذلك 46 موقعًا في 3 مدن تركية، ضمن أعمال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وقد أسهم الفريق في تحديد وانتشال العديد من الضحايا.
وضمّ الفريق المدرَّب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل السعودية وخارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث (K9)، وفنيي الصيانة، وفنيي أنظمة الاتصالات، ومختصين بالأمن والسلامة.