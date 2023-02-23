فريق البحث والإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد قليل

وضمّ الفريق المدرَّب وفق أعلى المستويات لمواجهة الحوادث والكوارث، وتحقيق الدعم والإسناد الفاعل داخل السعودية وخارجها، نخبة من المنقذين، والأطباء، والمهندسين، والمسعفين، ومشرفي وسائل البحث (K9)، وفنيي الصيانة، وفنيي أنظمة الاتصالات، ومختصين بالأمن والسلامة.