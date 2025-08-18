"هيئة الطرق" تدعو مستخدمي الطرق للاستفادة من مزايا تطبيق 938

وأوضحت الهيئة أن التطبيق يتمتع بخصائص متقدمة وتجربة سهلة الاستخدام، حيث يتيح للمستخدمين رفع الملاحظات بسهولة عبر نماذج جاهزة ونصوص مُعدة مسبقًا، مع إمكانية تحديد الموقع بدقة على الخريطة ومتابعة حالة الملاحظة بشكل فوري، إضافة إلى توفير تفاصيل واضحة وتوثيق كامل في سجل الملاحظات السابق. كما يتيح التطبيق الاستفادة من خريطة تفاعلية توضّح المعالم والمرافق المحيطة، إلى جانب شاشة إحصائيات محدثة تعكس آخر المستجدات.