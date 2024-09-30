برعاية خادم الحرمين.. جامعة الإمام محمد بن سعود تنظّم مؤتمر تاريخ الملك عبدالعزيز يناير المقبل

وبيّن الدكتور العامري، أن المؤتمر يشارك فيه هذا العام نخبة من العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم، وتصاحبه فعاليات وحلقات نقاش وورش عمل تناقش مصادر التاريخ الاقتصادي السعودي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، والمناهج الحديثة في دراسة التاريخ والتنمية والاقتصاد، وبناء المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة، كما يتضمن المؤتمر معرضاً تاريخياً، ومبادرات إثرائية متنوّعة.