برعاية خادم الحرمين.. جامعة الإمام محمد بن سعود تنظّم مؤتمر تاريخ الملك عبدالعزيز يناير المقبل

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تنظم جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية يومَي 28 و29 /07/ 1446هـ؛ الموافق 28 و29 /01/ 2025م، المؤتمر الثالث عن تاريخ الملك عبد العزيز -رحمه الله-، الذي يأتي هذا العام بعنوان "القيم الحضارية في مرحلة الوحدة والبناء في عهد الملك عبدالعزيز"، وذلك في مبنى المؤتمرات بالمدينة الجامعية.
وبهذه المناسبة، رفع رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، على رعايته الكريمة للمؤتمر، الذي يأتي لبيان الفكر الاقتصادي والاستدامة عند الملك عبدالعزيز.
وأوضح أن المؤتمر في نسخته الثالثة يركّز على الفكر الاقتصادي عند الملك عبدالعزيز ودلائله التاريخية، ويدرس السياسات والنظم الاقتصادية في عهده، ويبرز دور الاقتصاد السعودي في عهد الملك عبدالعزيز في تحقيق التنمية المستدامة، واستقصاء قيم وعوامل فاعلية الاقتصاد السعودي.
وبيّن الدكتور العامري، أن المؤتمر يشارك فيه هذا العام نخبة من العلماء والباحثين من جميع أنحاء العالم، وتصاحبه فعاليات وحلقات نقاش وورش عمل تناقش مصادر التاريخ الاقتصادي السعودي، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، والمناهج الحديثة في دراسة التاريخ والتنمية والاقتصاد، وبناء المؤسسات الاقتصادية الحكومية والخاصة، كما يتضمن المؤتمر معرضاً تاريخياً، ومبادرات إثرائية متنوّعة.