لماذا سحابة الدوادمي متفجرة برقًا؟.. "المسند" يوضّح ويشرح التفاصيل

وأضاف المسند: في بعض الحالات، تتكون تيارات هوائية داخل السحاب تتحرك بشكل سريع جدًّا، ويكون احتكاكها مع بعضها أكثرَ كثافة، ربما كون الدوادمي حينها مركزًا لالتقاء تيارين متعاكسين؛ مما يؤدي إلى توليد شحنات كهربائية بشكل متسارع، وعندما تصبح الشحنات كثيفة بما فيه الكفاية، يحدث تفريغ للبرق لتعويض الفارق في الشحنات بين السحاب والأرض أو بين السحاب نفسه؛ وبالتالي في الحالات التي تكون فيها الحركة الهوائية داخل السحاب كثيفة ومتسارعة، قد يتكون البرق بكثافة أكبر، ويمكن أن يحدث أكثر من تفريغ برقي في كل ثانية.. هذا والله أعلم.