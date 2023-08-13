هل مرّ عليك من قبل؟ "سعود الطبية" تُعرّف بـ"الضغط الوضعي" وأسبابه والوقاية منه

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن ضغط الدم الوضعي أو المكاني، هو حالة ينخفض فيها ضغط الدم بسبب نقص المستوى التدفقي للدم إلى أعضاء وعضلات الجسم، بشكل كبير عند الوقوف أو الجلوس فجأة أو على نحو سريع أو عند الاستيقاظ مع بداية الحركة.
وبينت المدينة أن أبرز أسباب ضغط الدم الوضعي هي "فشل عضلة القلب، ومرض ارتفاع ضغط الدم، والسكري، وتصلب الشرايين، وتناول بعض الأدوية مثل مدرات البول أو مضادات الاكتئاب أو أدوية الضغط".
ومن أبرز أعراضه، وفق إنفوجراف توعوي نشرته "سعود الطبية" اليوم، الدوار عند الوقوف أو الشعور بالإغماء والسقوط والصداع وعدم وضوح الرؤية، والشعور بالضغط عبر الجزء الخلفي من الكتفين أو العنق.
ويمكن الوقاية منه عبر استشارة الطبيب حول الأدوية التي يتم تناولها وكمياتها، والبطء والتدرج عند مغادرة السرير مع بداية الحركة، وممارسة التمارين برفق قبل النهوض مثل تحريك القدمين إلى الأعلى.