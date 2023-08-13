هل مرّ عليك من قبل؟ "سعود الطبية" تُعرّف بـ"الضغط الوضعي" وأسبابه والوقاية منه

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أن ضغط الدم الوضعي أو المكاني، هو حالة ينخفض فيها ضغط الدم بسبب نقص المستوى التدفقي للدم إلى أعضاء وعضلات الجسم، بشكل كبير عند الوقوف أو الجلوس فجأة أو على نحو سريع أو عند الاستيقاظ مع بداية الحركة.