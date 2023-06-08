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جائزة الحوار الوطني: 15 يونيو آخر موعد لاستقبال المشاركات في الدورة الثالثة

‫تستهدف تعزيز قيم التسامح ‏والتعايش والتلاحم وتشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية
جائزة الحوار الوطني: 15 يونيو آخر موعد لاستقبال المشاركات في الدورة الثالثة
علي حفول
علي حفول

أعلنت أمانة جائزة الحوار الوطني التي ينظّمها مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ‎أن يوم الخميس 15 يونيو 2023م، هو آخر موعد لاستقبال المشاركات في مختلف فروع‎ ‎الجائزة في دورتها الثالثة للعام 2023م، داعيةً الراغبين إلى الإسراع في التقدم بأعمالهم ‏المختلفة قبل انتهاء الوقت المحدد.‏

ويأتي إطلاق الجائزة في دورتها الثالثة استمرارًا للنجاح الذي حققته في دورتيها الأولى والثانية واللتين شهدتا مشاركة ‏واسعة وإقبالا كبيراً في كافة فروعها، حيث حظيت برعاية أمير منطقة الرياض.

وتهدف الجائزة التي تمثل إحدى مبادرات المركز الوطنية المنوط بها تحقيق أهدافه بتعزيز قيم التسامح ‏والتعايش والتلاحم، إلى تشجيع وتحفيز الإنجازات الوطنية المقدمة من المؤسسات الحكومية ‏والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد، ليكونوا شركاء بشكل مميز وفعّال من خلال ‏تقديمهم مبادرات تسهم في تعزيز منظومة القيم الإيجابية التي يسعى المركز إلى ترسيخها في ‏المجتمع، إضافة لبناء مجتمع متسامح لوطن مزدهر‎.‎

وتستند الجائزة إلى أربعة مرتكزات، يتمثل الأول في التعايش المجتمعي ويعنى بتعزيز التفاعل والتواصل بين المكونات الاجتماعية ‏المختلفة، لتحقيق استفادة أو تبادل منافع فيما بينهم، ‏فيما يتمثل الثاني في التسامح ويعنى باحترام وتقبل الاختلاف الاجتماعي، ‏أو الثقافي أو الاقتصادي بما يحقق الانسجام والتآلف بين مكونات المجتمع، ‏أما المرتكز الثالث فيتمثل في التلاحم الوطني، ويعنى بتماسك المكونات ‏البشرية في المجتمع من أجل حماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية ‏والأمنية بما يعزز القيم الوطنية، في حين يتمثل المرتكز الرابع في الحوار الحضاري، ويعنى ‏بالتفاهم الثقافي بين الشعوب واحترام التنوع والمشتركات الإنسانية والتفاعل ‏مع مختلف الثقافات والحضارات، للوصول إلى مجتمع حيوي وخلاّق.‏

وتمر الجائزة بمراحل تبدأ بالإعلان عنها، والتقديم عليها عبر موقع الجائزة الإلكتروني، بعد ذلك فرز طلبات ‏المرشحين مرورًا ‏بمرحلة الفرز والتقييم الأولى ثم الرفع بها من خلال لجان التحكيم والتقييم المختصة إلى أمانة الجائزة، ‏لاستكمال الإجراءات المُقررة.‏

وكانت أمانة جائزة الحوار الوطني قد أعلنت عن فتح باب التسجيل للترشح للعام 2023 للدورة ‏الثالثة عبر ‏الرابط الإلكتروني ‏المخصص للجائزة ‏https://award.kacnd.org، داعية الراغبين في المشاركة إلى التقدم ‏بأعمالهم ‏المختلفة ومعرفة كل الشروط والضوابط عبر موقع الجائزة الإلكتروني.

جائزة الحوار الوطني
مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني

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