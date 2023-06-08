جائزة الحوار الوطني: 15 يونيو آخر موعد لاستقبال المشاركات في الدورة الثالثة

وتستند الجائزة إلى أربعة مرتكزات، يتمثل الأول في التعايش المجتمعي ويعنى بتعزيز التفاعل والتواصل بين المكونات الاجتماعية ‏المختلفة، لتحقيق استفادة أو تبادل منافع فيما بينهم، ‏فيما يتمثل الثاني في التسامح ويعنى باحترام وتقبل الاختلاف الاجتماعي، ‏أو الثقافي أو الاقتصادي بما يحقق الانسجام والتآلف بين مكونات المجتمع، ‏أما المرتكز الثالث فيتمثل في التلاحم الوطني، ويعنى بتماسك المكونات ‏البشرية في المجتمع من أجل حماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية ‏والأمنية بما يعزز القيم الوطنية، في حين يتمثل المرتكز الرابع في الحوار الحضاري، ويعنى ‏بالتفاهم الثقافي بين الشعوب واحترام التنوع والمشتركات الإنسانية والتفاعل ‏مع مختلف الثقافات والحضارات، للوصول إلى مجتمع حيوي وخلاّق.‏