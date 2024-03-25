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360 جولة تطييب وتبخير بالمسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان
تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي تكثيف أعمالها وجهودها يومياً لتطييب وتبخير المسجد النبوي وزوّاره، بأجود أنواع الطيب والبخور، وذلك لتوفير سبل الراحة للمصلين.
وبلغ عدد جولات التطييب والتبخير خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 360 جولة، حيث تمّ استهلاك 9 كيلوجرامات من البخور و47 لتراً من العطور الفاخرة، و111 تولة من دهن العود، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التطييب قرابة 226 ألف زائر.
تأتي أعمال التطييب والتبخير ضمن جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لخدمة الزوّار والمصلين ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وخشوع.