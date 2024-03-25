360 جولة تطييب وتبخير بالمسجد النبوي خلال الثلث الأول من رمضان

وبلغ عدد جولات التطييب والتبخير خلال الثلث الأول من شهر رمضان المبارك 360 جولة، حيث تمّ استهلاك 9 كيلوجرامات من البخور و47 لتراً من العطور الفاخرة، و111 تولة من دهن العود، فيما بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين من التطييب قرابة 226 ألف زائر.