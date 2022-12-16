خطيب الحرم المكي: نصوص الوحيين دلت على عظم أمر التوحيد

وأردف أن هذا الترتيب القرآني البديع دال على أن أعظم مصدر لمعرفة التوحيد: هو هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد, وقد برهن ابن القيم رحمه الله على هذا التقرير بقوله: "كل آية في القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، داعية إليه، فإن القرآن: إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي، وإلزام بطاعته في نهيه وأمره، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته، وما فعل بهم في الدنيا، وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك، وما فعل بهم في الدنيا من النكال، وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد وإنه ليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على المطالب العالية: من التوحيد، وإثبات الصفات، وإثبات المعاد والنبوات، ورد النحل الباطلة، والآراء الفاسدة، مثل القرآن، فإنه كفيل بذلك كله، متضمن له على أتم الوجوه وأحسنها، وأقربها إلى العقول وأفصحها بيانا، فهو الشفاء على الحقيقة من أدواء الشبه والشكوك، ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه". انتهى كلامه رحمه،، فمن تحدى هذا القرآن، فقد باء بالخسران، وتدهده في دركات الخذلان، وحكم عليه بالهوان، فالقرآن الكريم معجز في ألفاظه وتراكيبه، معجز في نظمه وأساليبه، معجز في خطاباته وأحكامه ومضامينه، معجز في حججه وبراهينه.