"العمري" يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المنطقة المركزية لشهر رمضان المبارك

اطلع الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم بن أحمد العمري، خلال جولته التفقدية، على جاهزية المنشآت الصحية بالمنطقة المركزية واستعداداتها وكفاءة العمل بها لخدمة ضيوف وزوار بيت الله الحرام خلال موسم رمضان للعام الحالي.
وتفقد الرئيس التنفيذي خلال الجولة مستشفى أجياد للطوارئ ومستشفى طوارئ الحرم ومراكز طوارئ الحرم رافقه خلالها كل من الرئيس التنفيذي لتقديم الرعاية الصحية والرئيس التنفيذي للتشغيل، إضافة إلى مدير إدارة الحج والعمرة حيث وقف الدكتور العمري على أقسام المستشفى المختلفة من العناية المركزة، ومنطقة الفرز البصري والأقسام الطبية والطبية المساعدة كما اطلع على جاهزية 3 مراكز طوارئ الحرم الموجودة داخل المسجد الحرام واطمأن على سير العمل فيها.
وأوضح الرئيس العام التنفيذي للتجمع الصحي بمكة المكرمة الدكتور حاتم العمري، أن الجولة تهدف إلى التأكد من جاهزية الخدمات الصحية المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال موسم رمضان والوقوف على سير العمل لتقديم الخدمة الإسعافية الطارئة لجميع مرتادي بيت الله الحرام من المعتمرين على مدار الساعة.
وأشار إلى أن مراكز الحرم مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة كما تساند المراكز مستشفى الحرم ومستشفى أجياد الطوارئ والتي يتم نقل الحالات لها بحسب البروتوكولات الطبية في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى أن التكامل بين جميع مستشفيات مكة المكرمة عالٍ جدًا وعلى كامل الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات إذا تطلب الأمر.
كما نفذ زيارة تفقدية لإدارة الطب الوقائي بمشاركة الجهات ذات العلاقة (هيئة الصحة العامة شؤون الحرمين، وزارة المالية، شركة بن لادن، أمانة العاصمة المقدسة)؛ للوقوف على الاستعدادات الصحية والوقائية لاستقبال الزوّار والمعتمرين قبل شهر رمضان المبارك بالحرم المكي الشريف.
وأضاف أن التجمع الصحي بمكة المكرمة، وبمتابعة وإشراف مباشر من مقام وزارة الصحة، يحرص على تسخير جميع القوى العاملة والإمكانات التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وذلك لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة وتوفير سائر الاحتياجات والإمكانات للحفاظ على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.