"العمري" يتفقد جاهزية المنشآت الصحية في المنطقة المركزية لشهر رمضان المبارك

وأشار إلى أن مراكز الحرم مجهزة بكامل التجهيزات الطبية الحديثة كما تساند المراكز مستشفى الحرم ومستشفى أجياد الطوارئ والتي يتم نقل الحالات لها بحسب البروتوكولات الطبية في الحالات الطارئة، بالإضافة إلى أن التكامل بين جميع مستشفيات مكة المكرمة عالٍ جدًا وعلى كامل الاستعداد للتعامل مع جميع الحالات إذا تطلب الأمر.