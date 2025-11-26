ميدان الرماية في محمية الإمام تركي.. تجربة ترفيهية دقيقة ضمن شتاء درب زبيدة

وحرصت الهيئة على تجهيز الميدان بمنظومة متكاملة تشمل الإرشادات العملية الأولية، والتعريف بآلية الاستخدام، وتوفير جميع مستلزمات الرماية، لتكون التجربة سهلة وميسّرة منذ اللحظة الأولى. ويستقبل الميدان زوّاره يوميًا من الساعة 12 ظهرًا حتى 9 مساءً، بما يتيح للجميع فرصة خوض هذه التجربة الممتعة والاحترافية.