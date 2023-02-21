"إلهام علي" لـ"سبق": موعدكم مع ملحمة وطنية تاريخية في العرض المسرحي "معلقاتنا امتداد أمجادنا"

وزادت: "هذا العمل عبارة عن ملحمة فنية مختلفة، بإشراف الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وإبداع الأمير أحمد بن سلطان (سهم)، وإخراج المبدع عامر الحمود. كأني أول مرة أقدم عملاً مسرحيًّا متكاملاً؛ إذ قدمت شخصية نورة، وهي رسامة تشكيلية، تبدأ برحلة مع لوحاتها لشعراء المعلقات العشر؛ لنكتشف سوية ما حلَّ ببلاد العرب".