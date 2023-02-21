"إلهام علي" لـ"سبق": موعدكم مع ملحمة وطنية تاريخية في العرض المسرحي "معلقاتنا امتداد أمجادنا"

أبدت الفنانة السعودية "إلهام علي" سعادتها بالمشاركة في العرض المسرحي الغنائي "معلقاتنا امتداد أمجادنا"، الذي سيُعرض غدًا الأربعاء بمسرح جامعة الأميرة نورة في الرياض، بالتزامن مع احتفالات السعودية بيوم التأسيس، الموافق الـ22 من فبراير الجاري.
وقالت "إلهام" في تصريح إلى "سبق" عن مشاركتها في هذا العمل الفني التاريخي: "الحديث عن مسرحيتنا لا يوصف مهما تحدَّثنا عن هذا العمل الفخم والضخم. تشرفتُ -والحمد لله- بالوجود الدائم في المناسبات الوطنية؛ وهذا فخر واعتزاز بالنسبة لي خلال مسيرتي الفنية".
وزادت: "هذا العمل عبارة عن ملحمة فنية مختلفة، بإشراف الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، وإبداع الأمير أحمد بن سلطان (سهم)، وإخراج المبدع عامر الحمود. كأني أول مرة أقدم عملاً مسرحيًّا متكاملاً؛ إذ قدمت شخصية نورة، وهي رسامة تشكيلية، تبدأ برحلة مع لوحاتها لشعراء المعلقات العشر؛ لنكتشف سوية ما حلَّ ببلاد العرب".
وتمنَّت "إلهام علي" التوفيق لفريق العمل، وأن يُدوِّن الجميع بصمة في مسيرة الأعمال التاريخية في مسيرة الفن السعودي، وأن يلقى رضا واستحسان الجمهور.