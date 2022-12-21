"البيئة" تدعو أصحاب الآبار غير المرخصة إلى سرعة الإفصاح

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب الآبار غير المرخصة أو المفقودة رخصها، الذين لم يفصحوا خلال المهلة السابقة؛ إلى سرعة الإفصاح عنها، وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على تمديد المدة المحددة في المادة "الثالثة والسبعين" من نظام المياه، التي نصّت على: "يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام"، سنة إضافية تنتهي في 19/ 2/ 1445هـ.