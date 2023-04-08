جدة.. الأمانة تنجز 88% من مشروع تصريف مياه الأمطار بطريق الحرمين

وبين أن الأعمال تجري باستخدام الحفر المفتوح وتتضمن إنشاء 6 شبكات فرعية يصل متوسط أطوالها إلى 16.4 كم، وتعتمد بشكل رئيسي على تصريف مياه الأمطار بالاعتماد على ميول الأرض الطبيعية إلى مجرى القناة الممتدة من سد أم الخير، كما سيشتمل العمل على تركيب 181 منهلاً, و227 مصيدة أمطار، بالإضافة إلى إنشاء محطتي رفع بقطر 7 أمتار وعمق 11 مترًا، حيث تحتوي كل محطة على ثلاث مضخات بهدف ضمان رفع أكبر كمية من التدفقات وتصريف المياه في المناطق المنخفضة إلى القناة مباشرة، مشيراً إلى أن المشروع يعمل على تنفيذه أكثر من 185 يدًا عاملة.