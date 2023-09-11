هيلتون العالمية تعيّن أول سعودييْن في الإدارة العليا.. و20% من الفنادق الجديدة في المملكة

أعلنت هيلتون العالمية والمصنفة كإحدى أهم العلامات الفندقية في العالم، عن تعيين اثنيْن من المواطنين السعوديين في مناصب بارزة ضمن فريق الإدارة الإقليمية العليا الذي يقع مقره في المملكة العربية السعودية.
وعُيّن "فواز مؤمنة" الذي سبق أن تولى منصب المدير الأول للموارد البشرية في مصر والمملكة العربية السعودية والمشرق العربي، في منصب المدير الإقليمي والمدير الأول للعمليات في المملكة العربية السعودية، وينضم إليه مروان فاضل الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب المدير الإقليمي للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والمشرق العربي.. ومن خلال تولي منصب المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية، سيدير العمليات بأعلى مستوى لتقديم الأداء المنشود ضمن المحفظة التي تضم 16 فندقًا في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ خطط النمو والتوسع الطموحة لهيلتون في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل أكبر خط تطوير للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
يُذكر أن هيلتون قد أعلنت مؤخرًا عن خططها لافتتاح أكثر من 50 فندقًا جديدًا تشمل 10 من علاماتها التجارية في المملكة العربية السعودية بما يقارب 20% من الفنادق الجديدة حيث تعمل على تحقيق هدفها المتمثل في زيادة محفظتها إلى أكثر من 75 فندقًا ضمن المملكة خلال السنوات القادمة، كما تواصل الشركة دعم جهود التوطين في المملكة مع خطط لتوظيف 5 آلاف مواطن سعودي بحلول عام 2030.