هيلتون العالمية تعيّن أول سعودييْن في الإدارة العليا.. و20% من الفنادق الجديدة في المملكة

وعُيّن "فواز مؤمنة" الذي سبق أن تولى منصب المدير الأول للموارد البشرية في مصر والمملكة العربية السعودية والمشرق العربي، في منصب المدير الإقليمي والمدير الأول للعمليات في المملكة العربية السعودية، وينضم إليه مروان فاضل الذي تم تعيينه مؤخرًا في منصب المدير الإقليمي للموارد البشرية في المملكة العربية السعودية والمشرق العربي.. ومن خلال تولي منصب المدير الإقليمي في المملكة العربية السعودية، سيدير العمليات بأعلى مستوى لتقديم الأداء المنشود ضمن المحفظة التي تضم 16 فندقًا في المملكة، بالإضافة إلى تنفيذ خطط النمو والتوسع الطموحة لهيلتون في المملكة العربية السعودية، والتي تشمل أكبر خط تطوير للشركة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.