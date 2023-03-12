"الهيئة العامة للمنافسة" تغرم المنشآت المتواطئة في مشروع بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة 1.2 مليون ريال

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، العقوبة المقررة على منشأتين ارتكبتا مخالفة (التواطؤ في مشروع بمستشفى الملك عبدالعزيز بمدينة جدة)، وتغريمهما مليون ومائتي ألف ريال.
جاء ذلك عبر موقع الهيئة على توتير، حيث أوضحت الهيئة أنه تم تغريم المنشأتين بغرامة مالية قدرها مليون ومائتي ألف ريال.
وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت شركة الأصيل المتطورة للتجارة المحدودة للتواطؤ في أحد المشاريع الحكومية في مجال توريد الخدمات الطبية وتم تغريمها بمبلغ 600,000 ريال، ومؤسسة أمارتنا الطبية لتواطئها مع أحد المشاريع الحكومية في مجال توريد الخدمات الطبية، وتم تغريمها بمبلغ 600,000 ريال