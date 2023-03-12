"الهيئة العامة للمنافسة" تغرم المنشآت المتواطئة في مشروع بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة 1.2 مليون ريال

وأوضحت الهيئة أن المخالفات شملت شركة الأصيل المتطورة للتجارة المحدودة للتواطؤ في أحد المشاريع الحكومية في مجال توريد الخدمات الطبية وتم تغريمها بمبلغ 600,000 ريال، ومؤسسة أمارتنا الطبية لتواطئها مع أحد المشاريع الحكومية في مجال توريد الخدمات الطبية، وتم تغريمها بمبلغ 600,000 ريال