"ARCO" تبحث مشاريع 2026 ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز العمل الإنساني العربي

يُذكر أن استراتيجية المنظمة العربية تركز على تعزيز العمل الإنساني العربي المشترك من خلال عدة محاور، أبرزها: تحسين الاستجابة للكوارث والطوارئ عبر بناء قدرات الجمعيات الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة، بالإضافة إلى تنمية الموارد والتنسيق، وترسيخ المبادئ الإنسانية الأساسية كالحياد وعدم التمييز.