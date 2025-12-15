"ARCO" تبحث مشاريع 2026 ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز العمل الإنساني العربي

عقدت لجنة استراتيجية المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (ARCO) اجتماعًا في مقر جمعية الهلال الأحمر المصري بالعاصمة المصرية القاهرة، لبحث آليات تنفيذ استراتيجية المنظمة للفترة 2025 – 2028.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشاريع الهيئات والجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المقرر تنفيذها خلال عام 2026م، ضمن توجهات المنظمة لتعزيز التنسيق العربي الإنساني.
وحضر الاجتماع أمين عام المنظمة عبدالله بن سهيل المهيدلي، والمدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري الدكتورة آمال إمام، ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقي الدكتور ياسين أحمد عباس، إلى جانب السيد عبدالله مجاهد.
يُذكر أن استراتيجية المنظمة العربية تركز على تعزيز العمل الإنساني العربي المشترك من خلال عدة محاور، أبرزها: تحسين الاستجابة للكوارث والطوارئ عبر بناء قدرات الجمعيات الوطنية، وتعزيز التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات المجتمعات المتضررة، بالإضافة إلى تنمية الموارد والتنسيق، وترسيخ المبادئ الإنسانية الأساسية كالحياد وعدم التمييز.