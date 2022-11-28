مطار الملك سلمان الدولي .. الرياض تحتضن العالم بتحفة معمارية ومركز لوجستي عالمي

ومن المتوقع أن يصبح المطار الجديد واحدًا من أكبر المطارات في العالم حيث سيمتد على مساحة تقارب 57 كم2، والتي تشمل الصالات الحالية تحت مسمى صالات الملك خالد، و 6 مدارج طيران، إضافة إلى 12 كم2 من المرافق المساندة والأصول السكنية والترفيهية، والمحال التجارية، إضافة إلى العديد من المرافق اللوجستية.