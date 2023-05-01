بعد أم كلثوم وحفل استثنائي لـ"صوت الأرض".. المملكة تُعيد زمن الفن الجميل بـ"روائع الموجي"

وأقامت هيئة الترفيه حفلات جمعت نخبةٌ من نجوم الأغنية السعودية والخليجية، واحتضنت أعمالاً غنائية عاشت لتكون جزءاً من الذاكرة في الأعمال الغنائية السعودية والخليجية التي تغنى بها الراحلون: عوض دوخي، بشير شنان، فهد بن سعيد، حمد الطيار، عيسى الأحسائي، عتاب، رباب، سلامة العبدالله، تحت عنوان "ليلة من الماضي الجميل"، لتسلط المملكة الضوء على نجوم أطربوا الوسط الفني الخليجي منذ حقبة الخمسينيات الميلادية حتى الألفية الأخيرة.