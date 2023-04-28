رئيس هيئة الأركان العامة يشكر القيادة على توجيهاتها ومتابعتها لعمليات الإجلاء من السودان إلى المملكة

وختم معالي رئيس هيئة الأركان حديثه بالإشارة إلى أن مملكة الإنسانية كانت ولازالت وستبقى بتوجيه ودعم من القيادة الحكيمة لها حضورها الدائم في مثل هذه المواقف الإنسانية، التي تنطلق في جميع أعمالها من مبادئ راسخة وقيم ثابتة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ لنا قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، وأن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه لخدمة المواطنين والإنسانية.