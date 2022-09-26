"التحلية" تبدأ استخدام الألواح الشمسية على المسطحات المائية

ويهدف المشروع إلى تعزيز تطبيقات الطاقة المتجددة في صناعة التحلية وخفض استهلاك الطاقة المستخدمة من الشبكة إلى أقل من 2.16 كيلو وات للمتر المكعب، وبما يزيد عن 20% من معدل استهلاك الطاقة التصميمي الذي يبلغ معدل 2.7 كيلو وات في الساعة للمتر الكعب لمنظومة تحلية المياه التي يجري إنشاؤها في الجبيل بطاقة إنتاجية تتجاوز مليون متر مكعب يومياً كأكبر محطة في العالم بتقنية التناضح العكسي، والأقل في استهلاك الطاقة الكهربائية بين المحطات ذات سعات الإنتاج الكبيرة.