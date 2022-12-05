650 فنانًا من أنحاء العالم يتسابقون للمشاركة في "طويق للنحت 2030 "

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من الفنانين في النسخ السابقة التي استقطبت أكثر من 60 نحاتًا محليًا ودوليًا، وسط حضور واسع، بما يسهم في تحقيق رؤية مشروع "الرياض آرت" في تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يضم أكثر من 1000 عمل فني عام يتم عرضها في جميع أنحاء العاصمة.