650 فنانًا من أنحاء العالم يتسابقون للمشاركة في "طويق للنحت 2030 "

أعلن مشروع "الرياض آرت" إقامة "طويق للنحت 2030" خلال الفترة من 15 جمادى الآخرة حتى 9 رجب 1444هـ الموافق 8 يناير إلى 10 فبراير 2023م تحت شعار "مدى الانسجام" ليجمع بين نخبة من فناني المملكة العربية السعودية ومختلف دول العالم، للإبداع في مجال صناعة أعمال فنية عامة، ستكون جزءًا من خارطة الرياض الفنية لإثراء الحياة اليومية لسكانها وزوارها.
واستقبل "طويق للنحت" طلبات أكثر من 650 فنانًا للمشاركة من المملكة العربية السعودية و 61 دولة، مما يؤكد أهمية مشروع الرياض آرت، ومختلف برامجه لدى المجتمع الفني المحلي والعالمي.
ويشكل "طويق للنحت" 2023 أحد برامج مشروع الرياض آرت الذي يعد واحدًا من مشاريع الرياض الكبرى التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين 19 مارس 2019م بقيادة وإشراف سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وشهد الملتقى مشاركة واسعة من الفنانين في النسخ السابقة التي استقطبت أكثر من 60 نحاتًا محليًا ودوليًا، وسط حضور واسع، بما يسهم في تحقيق رؤية مشروع "الرياض آرت" في تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح يضم أكثر من 1000 عمل فني عام يتم عرضها في جميع أنحاء العاصمة.
ويضم "طويق للنحت" 2023 لجنة مستقلة من الخبراء والمختصين في مجالات الفنون والنحت، تعمل على مراجعة طلبات الفنانين والنحاتين، وإخضاعها للتقييم الفني قبل اختيار القائمة النهائية للمشاركين.
وسيقوم الفنانون المشاركون في الملتقى بتشكيل منحوتاتهم أمام الجمهور في درة الرياض، وذلك ابتداء من 8 يناير 2023 وبعد الانتهاء من عملية النحت سيتم عرض جميع المنحوتات في معرض مصاحب يستمر من 5 إلى 10 فبراير 2023م.
وسيقام ضمن الملتقى أكثر من 65 فعالية تشمل عقد ورش عمل تفاعلية، وحلقات نقاش تتناول عناصر العمارة والنحت والفن والتصميم، وذلك ضمن برنامج الشراكة المجتمعية للملتقى، وتنظيم زيارات مدرسية.
وأوضح المدير التنفيذي لمشروع "الرياض آرت" المهندس خالد الهزاني أن طويق للنحت يمثل منصة إبداعية تهدف إلى تشجيع الفنانين من كافة أرجاء العالم على صناعة أعمال فنية متميزة تسهم في تطوير مدينة الرياض.
وأضاف: "طويق للنحت يعد أحد البرامج الثقافية والفنية الثرية التي تدعم المواهب الإبداعية، وتتيح للفنانين فرصة استعراض مواهبهم، وجميع هذه المنحوتات والأعمال الفنية سيتم مشاهدتها بشكل دائم في الساحات والمناطق العامة في مختلف أرجاء مدينة الرياض".
وبيّن أن أعمال وفعاليات طويق للنحت تمثل جزءًا من الرياض آرت الذي يهدف إلى نشر أكثر من 1000 عمل فني عام في مدينة الرياض، كأحد الوسائل لإثراء المشهد الثقافي والفني في المدينة.