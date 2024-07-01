وزير الخارجية يبحث مع نظيره البنغلاديشي تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات

وترأس وزير الخارجية ووزير خارجية بنغلاديش، الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين البلدين، حيث جرى خلالها بحث تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات خاصةً السياسية منها، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا التي تهم البلدين الشقيقين.