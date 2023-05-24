وزير الصحة: جائحة كورونا جعلتنا أقوى وأكثر خبرةً واستعداداً في إدارة الأزمات

أكّد وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل؛ أن مشاركة المملكة في حدثين مهمين العام المقبل؛ يتمثلان في إعلان الأمم المتحدة بشأن مقاومة مضادات الميكروبات، واستضافة المملكة المؤتمر الوزاري الرابع رفيع المستوى عن مقاومة مضادات الميكروبات المقرر انعقاده في نوفمبر 2024، تأتي إيماناً من المملكة بتطبيق نهج الصحة الواحدة، وسعياً للاستجابة لمخاطر الصحة العامة، ومن أهمها خطر مقاومة المضادات الحيوية، متمنياً أن تُسهم هذه الجهود في الحد من هذا الوباء الصامت، وإيجاد الحلول الفعالة والمستدامة له ورفع الجاهزية والاستعداد له ولغيره من مهدّدات الصحة العامة على المستويين الإقليمي والدولي.