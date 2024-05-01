شاهد.. مصابو "التحالف" يزورون فعاليّات مهرجان الورد الطائفي ويشاهدون السجادة الضخمة للزهور

ورافقهم مختصون من الأمانة في جولتهم لمشاهدة أكبر سجادة زهور مقامة في منتزه الردف، والمشتل الزراعي، وسوق وأكشاك الورد ومنتجاته المتنوعة، وتجول بهم الباص السياحي في أرجاء المنتزه وأركان البرامج والفعاليّات المختلفة، واستمتعوا بالأجواء المعتدلة، وطبيعة الطائف، وسط كثافة إقبال كبيرة من الزوار والمرتادين.