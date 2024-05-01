شاهد.. مصابو "التحالف" يزورون فعاليّات مهرجان الورد الطائفي ويشاهدون السجادة الضخمة للزهور

استقبل مهرجان الورد الطائفي قطاف 19 عددًا من الجنود المصابين من قوات التحالف العربي بالحد الجنوبي، وذلك بالتنسيق بين الأمانة وقيادة منطقة الطائف "لجنة الشهداء والمصابين"، وقدمت لهم الأمانة والجمعية التعاونية للورد الطائفي باقات الزهور والورود، متمنين لهم زيارة سعيدة للمهرجان وفعاليّاته المتنوعة.
ورافقهم مختصون من الأمانة في جولتهم لمشاهدة أكبر سجادة زهور مقامة في منتزه الردف، والمشتل الزراعي، وسوق وأكشاك الورد ومنتجاته المتنوعة، وتجول بهم الباص السياحي في أرجاء المنتزه وأركان البرامج والفعاليّات المختلفة، واستمتعوا بالأجواء المعتدلة، وطبيعة الطائف، وسط كثافة إقبال كبيرة من الزوار والمرتادين.
وأبدى الزوار سعادتهم بهذه الجولة السياحية على مهرجان الورد والذي يتميز عامًا بعد آخر بالكثير من المناشط والفعاليّات الجاذبة، مشيدين بدور أمانة الطائف والجمعية التعاونية للورد الطائفي باستضافتهم في هذا المحفل السياحي المميز.