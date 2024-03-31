أمطار الباحة.. إغلاق 5 عقبات وجرف مركبات واقتلاع أعمدة.. وأمير المنطقة يتابع ويوجّه

أعلنت إمارة الباحة عن فيضان 15 سدًا في المنطقة، بعد ارتفاع منسوب المياه فيها إلى سعتها التخزينية، مما أدى إلى فيضانها بسبب ما شهدته المنطقة من أمطار غزيرة صعدت كمية الأمطار الهاطلة حسب محطات الرصد الهيدرولوجية والمناخية في سد العقيق إلى 78.8 ملم، والذي يأتي كثانٍ أكبر كمية على مستوى المملكة بعد مركز بني عمرو في محافظة النماص التي حلّت أولاً بـ 80.6 ملم.