للرقي بالعمليات التدريبية.. تعاون بين "تقنية جدة" وإحدى الشركات الوطنية للإلكترونيات ومستلزمات الطاقة

وقّعت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة اتفاقية تعاون مع إحدى الشركات الوطنية للإلكترونيات ومستلزمات الطاقة، خلال زيارة الوفد الإداري والفني للشركة لاستعراض سير العمل بمركز التدريب الذاتي الذي تم تأسيسه بقسم التقنية الإلكترونية بالكلية.
وقامت الشركة مؤخرًا بتوريد أجهزة التدريب التي تخدم محاكاة عدد ثلاثة معامل تدريبية بالقسم.
وثمّنت إدارة الكلية جهود الشركة في العمل على ما يسهم في تحقيق أهداف وسياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة المتدربين، مشيرة إلى عزمها فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التطوير المشترك للبرامج التدريبية والبرمجيات؛ وبما يناسب والخطط التدريبية للتخصصات في قسم التقنية الإلكترونية.
يُذكر أن اللقاء شهد بحث عدد من المعطيات التي تكفل تقديم عمل تدريبي مميز وسط تواجد نخبة من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريبية بالكلية وفنّيّي ومهندسي الشركة؛ وبما يرتقي لتطلعات اتفاقية التعاون بين الجهتين.