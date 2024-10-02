للرقي بالعمليات التدريبية.. تعاون بين "تقنية جدة" وإحدى الشركات الوطنية للإلكترونيات ومستلزمات الطاقة

وثمّنت إدارة الكلية جهود الشركة في العمل على ما يسهم في تحقيق أهداف وسياسات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة المتدربين، مشيرة إلى عزمها فتح آفاق جديدة للتعاون في مجال التطوير المشترك للبرامج التدريبية والبرمجيات؛ وبما يناسب والخطط التدريبية للتخصصات في قسم التقنية الإلكترونية.