"التخصصات الصحية" تعتمد مستشفى حراء العام مركزًا تدريبيًا في طب الطوارئ

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مستشفى حراء العام -عضو تجمع مكة الصحي- مقرًا تدريبيًا لبرنامج الاختصاص في "طب الطوارئ"، ليكون مركزًا تدريبيًا وتعليميًا في شهادة الاختصاص السعودية.
وتقرّر اعتماده كبرنامج تدريبي مكتمل لمدة 4 سنوات، بعد تحقيقه معايير ومتطلبات الهيئة، ونتيجة توافق الإمكانات والتجهيزات العالية مع المتطلبات والشروط، استنادًا إلى لائحة الاعتماد المؤسسي والبرامجي وقواعدها التنفيذية وعقب زيارة اللجنة المختصة وتقييم قسم الطوارئ بالمستشفى.
يُذكر أن البرنامج يشتمل على مراحل تدريبية في طب طوارئ (مبتدئ ومتقدم وعناية حرجة) ويعد واحدًا من أهم البرامج في تطوير القدرات والرفع من مستوى كفاءة ومهارات الكوادر الطبية.
ويأتي الاعتماد تتويجًا للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، مما يعكس تميز المستشفى في استيفاء كافة معايير متطلبات التدريب، والتي تسهم في الوصول إلى التميز في التدريب الصحي، من خلال التدريب والتعليم الأكاديمي المستمر وعمل نماذج محاكاة للحالات الحرجة بمركز المحاكاة بمستشفى حراء.
وسيكون العمل مستمرًا على استحداث البرامج التدريبية والتعليمية ذات الجودة العالية التي تمنح الكوادر الطبية والتمريضية خبرات تساعدها على التشخيص الدقيق ووصف العلاج الأنسب لجميع الحالات بما يحقق رضا المستفيدين من مستوى الخدمات الطبية والصحية المقدمة لهم، وهدفت إلى تجويد العمل لتكون الشهادة هي نتاج وحصيلة تمد الوطن بالكفاءات والمخرجات التي تتوافق مع المرحلة القادمة.