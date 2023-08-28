"التخصصات الصحية" تعتمد مستشفى حراء العام مركزًا تدريبيًا في طب الطوارئ

ويأتي الاعتماد تتويجًا للجهود المتواصلة التي يبذلها المستشفى ومنسوبوه لتطوير الإمكانات، مما يعكس تميز المستشفى في استيفاء كافة معايير متطلبات التدريب، والتي تسهم في الوصول إلى التميز في التدريب الصحي، من خلال التدريب والتعليم الأكاديمي المستمر وعمل نماذج محاكاة للحالات الحرجة بمركز المحاكاة بمستشفى حراء.