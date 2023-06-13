"أمانة الطائف" ترفع 3 آلاف طن نفايات ومبعثرات من طرق الحج

رفعت فرق وآليات أمانة الطائف أكثر من 3 آلاف طن من النفايات والمبعثرات من المواقع المحيطة بمواقيت وطرق الحج خلال الأيام الماضية ضمن جهود الأمانة لتعزيز الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والتسهيل عليهم.
وشملت المواقع المخدومة الأماكن المحيطة بميقات "قرن المنازل" بالسيل الكبير وميقات وادي محرم بالهدا، إضافة إلى المواقع المحيطة بالمركز الأمني بالبهيتة وطريق السيل "السيل الكبير – مكة المكرمة"، وطريق الهدا "الهدا – مكة المكرّمة"، وطريق الحوية "الطائف – الرياض"، وطريق الجنوب "الطائف – الباحة".
وشرعت البلديات المرتبطة والفرعية كافة الواقعة على طرق الحج بتقديم خدماتها لضيوف الرحمن خلال عبورهم من طرق الطائف إلى العاصمة المقدّسة، وعززت الأمانة مستوى التنسيق التكاملي مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة بخدمة الحجيج لضمان راحة حجاج بيت الله الحرام، كما وضعت الفرق والآليات البلدية كافة في جاهزية تامة لمواجهة أي طارئ، وتقديم الخدمات للأهالي والسياح والحجاج خلال الفترة القادمة.
وتضمنت خطة الحج الموسمية للأمانة تقديم كافة الخدمات البلدية لقاصدي بيت الله الحرام، وتكثيف تقديم خدمات الوقاية الصحية "الصحة العامة" بالمرافق العامة التي يكثر ارتيادها من قِبل ضيوف الرحمن في طريقهم للمشاعر المقدّسة.
ووجّه أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، كافة البلديات المرتبطة "10 بلديات" والبلديات الفرعية "11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية" بمتابعة احتياجات حجاج بيت الله الحرام من الخدمات البلدية والعمل على توفيرها انفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ومتابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، ونائبه، والأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.
وتعمل وكالات وإدارات وأقسام الأمانة وفروعها كافة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لضمان تقديم خدماتها للأهالي والزوّار والسياح والحجاج دون انقطاع، كما سيتم وضع فرق الطوارئ والأزمات في حالة جاهزية تامة لمواجهة واحتواء أي طارئ وفي أي وقت، بإذن الله.