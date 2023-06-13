"أمانة الطائف" ترفع 3 آلاف طن نفايات ومبعثرات من طرق الحج

ووجّه أمين الطائف المهندس ناصر بن ضيف الله الرحيلي، كافة البلديات المرتبطة "10 بلديات" والبلديات الفرعية "11 بلدية فرعية ومكتب للخدمات البلدية" بمتابعة احتياجات حجاج بيت الله الحرام من الخدمات البلدية والعمل على توفيرها انفاذاً لتوجيهات الحكومة الرشيدة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، ومتابعة الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة، ونائبه، والأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف.