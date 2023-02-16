عملية فريدة.. منظار جراحي يُنهي معاناة شاب بجازان مع "خلع متكرر للكتف"

تَمَكّن فريق طبي بمستشفى الملك فهد المركزي بجازان، من إنهاء معاناة ثلاثيني من خلع متكرر في الكتف الأيمن؛ نتيجة تعرضه لإصابة مباشرة؛ وذلك بإجراء عملية جراحية نوعية تم فيها إصلاح قطع النسيج الداخلي للكتف وتثبيت الغضروف الداخلي، إضافة إلى فحص ثبات الكتف؛ وذلك بواسطة جهاز المنظار الجراحي في عملية تُعد الأولى من نوعها تُجرى في مستشفيات صحة جازان.
وأوضحت "صحة جازان"، أن قسم الطوارئ استقبل مريضًا يعاني من خلع في الكتف الأيمن نتيجة تعرضه لإصابة مباشرة في الكتف، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي من قِبَل الفريق الطبي، تَقرر إجراء عملية جراحية باستخدام جهاز المنظار الجراحي وإعداد الخطة العلاجية وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة الخاصة بإجراء هذه العملية.
وأضافت أنه تم إدخال المريض إلى غرفة العمليات وإجراء العملية الجراحية التي تكللت بالنجاح؛ إذ تمت متابعة حالة المريض بقسم التنويم من قِبَل الفريق الطبي واستكمال الخطة العلاجية وخضوعه لبرنامج التأهيل الطبي، حتى تمكن المريض من إعادة الحركة الطبيعية للمفصل ولله الحمد.