عملية فريدة.. منظار جراحي يُنهي معاناة شاب بجازان مع "خلع متكرر للكتف"

وأوضحت "صحة جازان"، أن قسم الطوارئ استقبل مريضًا يعاني من خلع في الكتف الأيمن نتيجة تعرضه لإصابة مباشرة في الكتف، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وأشعة الرنين المغناطيسي من قِبَل الفريق الطبي، تَقرر إجراء عملية جراحية باستخدام جهاز المنظار الجراحي وإعداد الخطة العلاجية وتوفير كل المستلزمات الطبية اللازمة الخاصة بإجراء هذه العملية.