مجلس حضرموت الوطني: بيان المملكة بشأن التطورات في حضرموت والمهرة يعكس حرصها على استقرار المحافظتين
أكد مجلس حضرموت الوطني تأييده الكامل للبيان الصادر عن وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية، بشأن التطورات في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال المجلس في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): "إن بيان المملكة يمثل موقفًا مسؤولًا يعكس حرصها على استقرار المحافظتين وحماية مصالح أبنائها ومنع أي تصعيد عسكري غير منسق يهدد الأمن والسلم الاجتماعي".
وثمن مجلس حضرموت الدور المحوري الذي تضطلع به المملكة بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، في احتواء الموقف وإعادة الأوضاع إلى مسارها الصحيح بما يضمن احترام صلاحيات السُلطة المحلية وخروج قوات الانتقالي من خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات وفق ترتيبات منظمة وتحت إشراف تحالف دعم الشرعية.
وأكد المجلس أن أي تحركات عسكرية تتم خارج الأطر المؤسسية والتوافقية تمثل تجاوزًا للإجماع الوطني وتُعد عاملًا إضافيًا لتعقيد المشهد السياسي والأمني وهو ما يستوجب الوقوف ضده ومعالجته بالحكمة والتهدئة.
وشدد مجلس حضرموت الوطني على دعمه للجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى تحقيق حل سياسي شامل وعادل ومعالجة جذور القضايا الوطنية ضمن مسار سياسي يفضي إلى الاستقرار الدائم والسلام الشامل في اليمن.