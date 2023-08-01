"ثقة" والمركز البرازيلي السعودي يوقعان مذكرة تفاهم

وأعرب "العُمري" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بعد النجاحات التي حققتها "ثقة" من خلال حلولها الذكية وتوسعها على المستوى الدولي والتعاون في تطبيق أحد هذه الحلول في جمهورية البرازيل، حيث تُعد الخدمة التي تعمل عليها شركة "ثقة" تمكن المصدرين والمصنعين في القطاعين الصناعي والتجاري، وهي من الخدمات الأساسية في تنظيم وتحديد أصل المنتجات المصدرة إلى الخارج، التي ستساعد على نمو الصادرات لدى بلد المنشأ وتحسين الاقتصاد، إضافة إلى أنها تسهّل وتسرّع عملية التصدير بشكل إلكتروني.