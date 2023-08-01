"ثقة" والمركز البرازيلي السعودي يوقعان مذكرة تفاهم

برعاية وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وقّعت شركة "ثقة" والمركز البرازيلي السعودي للاستثمار والتجارة والصناعة مذكرة تفاهم، على هامش المنتدى الاستثماري (البرازيلي- السعودي)، الذي أقيم أمس في مدينة ساو باولو بجمهورية البرازيل الاتحادية، وشارك فيه وفد من المملكة تحت مظلة مبادرة استثمر في السعودية.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تقديم حلول ذكية تسهم في تسهيل التجارة بين المملكة والبرازيل، والبحث عن سبل التعاون للاستفادة من حلول شركة ثقة لتمكين المصدرين والمصنعين في القطاعين الصناعي والتجاري.
ووقّع المذكرة كل من الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري والشراكات الاستراتيجية في شركة "ثقة" المهندس بدر بن عبدالله العُمري، والرئيس التنفيذي ونائب الرئيس للمركز البرازيلي السعودي ماركوس يوراتا.
وأعرب "العُمري" عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم بعد النجاحات التي حققتها "ثقة" من خلال حلولها الذكية وتوسعها على المستوى الدولي والتعاون في تطبيق أحد هذه الحلول في جمهورية البرازيل، حيث تُعد الخدمة التي تعمل عليها شركة "ثقة" تمكن المصدرين والمصنعين في القطاعين الصناعي والتجاري، وهي من الخدمات الأساسية في تنظيم وتحديد أصل المنتجات المصدرة إلى الخارج، التي ستساعد على نمو الصادرات لدى بلد المنشأ وتحسين الاقتصاد، إضافة إلى أنها تسهّل وتسرّع عملية التصدير بشكل إلكتروني.
ويُعد المركز البرازيلي السعودي للاستثمار والتجارة والصناعة الذي انطلق في عام 2012 كمنظمة غير ربحية تعمل في جمهورية البرازيل، هو المحور الرئيس لتطوير الأعمال والاستثمارات بين البلدين.