"إنمار" السعودية و"بينوي" العالمية تُوقِّعان شراكةً لتصميم مشروع "أليل" السياحي الفاخر في الرياض

ويقع مشروع "أليل" في مدينة الرياض، ويمتدُّ على أرضٍ تتجاوز مساحتها 218 ألف متر مربع، وهو يُعدُّ منتجعًا سكنيًّا سياحيًّا فاخرًا متعدِّد الاستخدامات، يضمُّ وحداتٍ سكنيةً فندقيةً فاخرةً متنوِّعة الأحجام من غرفةٍ واحدةٍ حتى أربع غرف نوم، إضافةً إلى مناطق خضراء واسعة، ومرافق ترفيهية، ومطاعم، ومركزٍ تجاريّ، ومنطقة "سبا"، ومركزٍ للصحة، وقاعة فعاليات ومناسبات، إلى جانب مواقف سيارات تتجاوز 240 موقفًا؛ ما يجعل المشروع وجهةً متكاملةً تجمع بين السكن والضيافة والترفيه.