"إنمار" السعودية و"بينوي" العالمية تُوقِّعان شراكةً لتصميم مشروع "أليل" السياحي الفاخر في الرياض

أعلنت شركة "إنمار للتطوير والاستثمار العقاري" عن توقيع اتفاقية شراكةٍ إستراتيجيةٍ مع شركة "Benoy" العالمية؛ لتصميم مشروع "أليل " (Aleel)، أحد أبرز مشاريع "إنمار" الجديدة في مدينة الرياض، والذي يُمثِّل إضافةً نوعيةً للمشهد العُمرانيِّ والسياحيِّ في المملكة، ويعكس مستوى الفخامة والتطوُّر الذي تنشده الشركة في مشاريعها المستقبلية.
وشهد مراسم توقيع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة "شركة إنمار السعودية"، فهد بن إبراهيم الموسى، والعضو المنتدب، عبد العزيز بن إبراهيم الموسى، والرئيس التنفيذي، عبد الإله بن أحمد الحقباني، ومن جانب "Benoy" العالمية، مدير تطوير الأعمال، جون دوس، ومديرة التصميم المعماريّ، سارا بوتي، ومدير الإستراتيجية، باتريك، في خطوةٍ تؤكِّد التزام شركة "إنمار" بتطوير مشاريع بمعايير عالمية، وهويةٍ محليةٍ مستوحاةٍ من مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي اختيار شركة "Benoy" لتصميم مشروع "أليل"؛ لكونها واحدةً من أبرز الشركات العالمية المتخصِّصة في التصميم المعماريِّ والعمرانيّ، والتي تقف خلف عددٍ من المشاريع الأيقونية حول العالم، بما يعكس توجُّه "إنمار" نحو تبنِّي الشراكات الدولية التي تُسهم في نقل الخِبرات، ورفع معايير الجودة والاستدامة، وتسريع وتيرة التنفيذ.
ويقع مشروع "أليل" في مدينة الرياض، ويمتدُّ على أرضٍ تتجاوز مساحتها 218 ألف متر مربع، وهو يُعدُّ منتجعًا سكنيًّا سياحيًّا فاخرًا متعدِّد الاستخدامات، يضمُّ وحداتٍ سكنيةً فندقيةً فاخرةً متنوِّعة الأحجام من غرفةٍ واحدةٍ حتى أربع غرف نوم، إضافةً إلى مناطق خضراء واسعة، ومرافق ترفيهية، ومطاعم، ومركزٍ تجاريّ، ومنطقة "سبا"، ومركزٍ للصحة، وقاعة فعاليات ومناسبات، إلى جانب مواقف سيارات تتجاوز 240 موقفًا؛ ما يجعل المشروع وجهةً متكاملةً تجمع بين السكن والضيافة والترفيه.
ويتميَّز تصميم المشروع بمزيجٍ من الطابع العصري الفاخر والهوية المحليَّة، ليُقدِّم تجربةً استثنائيةً تُعبِّر عن نمط الحياة الحديث في المملكة العربية السعودية، مع الحفاظ على الخصوصية والانسجام البيئيِّ في كلِّ تفاصيله.
ومن المقرَّر أن تكشف "إنمار" عن تفاصيل أوسع حول مشروع "أليل"، خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب العالمي بالرياض 2025" الذي يُقام خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر الحالي؛ حيث ستُقدِّم الشركة رؤيتها لتطوير وجهاتٍ سياحيةٍ راقيةٍ تُمثِّل أحد المعالم العمرانية المستقبلية في العاصمة.
وتؤكِّد هذه الشراكة الجديدة استمرار "إنمار" في ترسيخ مكانتها كشريكٍ فاعلٍ في رسم ملامح المستقبل العمرانيّ والسياحيّ للمملكة، وتجسيد التزامها بتطوير مشاريع نوعيةٍ تُواكب تطلُّعات القيادة الرشيدة نحو التنمية المستدامة، وتُسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المملكة.