مرصد إماراتي يشارك في رصد عالمي لانفجار نجم  Nova.. قبل عدة أيام

وقد تابع مرصد الختم هذا الانفجار النجمي بقياسات ضوئية لتغير لمعان النجم الذي يقع في مجموعة العقرب، حيث تتعاون المراصد العالمية في مثل هذه الدراسات كل من موقعه، ومن المنطقة العربية جاءت مشاركة مرصد الختم.