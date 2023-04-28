مرصد إماراتي يشارك في رصد عالمي لانفجار نجم  Nova.. قبل عدة أيام

نشر عدد من العلماء والراصدين اليوم، تقريرًا رصديًا وتحليلًا لنتائج انفجار نجم (Nova) اكتشف يوم 20 أبريل، وحمل اسم (PNV J17224490-4137160, V1716 Sco).
وقال مركز الفلك الدولي: شارك في كتابة التقرير بتحليل أو إجراء الأرصاد جهات مختلفة منها وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، وعدد من المراصد العالمية، ومن الجانب الإماراتي شارك المهندس محمد عودة، مدير مركز الفلك الدولي بأرصاد تمت من مرصد الختم الفلكي في إمارة أبوظبي.
وقد تابع مرصد الختم هذا الانفجار النجمي بقياسات ضوئية لتغير لمعان النجم الذي يقع في مجموعة العقرب، حيث تتعاون المراصد العالمية في مثل هذه الدراسات كل من موقعه، ومن المنطقة العربية جاءت مشاركة مرصد الختم.
وقد أرفق مركز الفلك الدولي التقرير من خلال الرابط التالي: