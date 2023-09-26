محافظ "التأمينات الاجتماعية" يزور الصندوق الاجتماعي في قرغيزستان

تأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مجال التقاعد ضمن عدة اتفاقيات تم توقيعها بين البلدين، إلى جانب إقامة عدة لقاءات واجتماعات لبحث ومناقشة المستجدات والمواضيع المشتركة، وتعزيز التعاون والتواصل في مجالات الحماية التأمينية بين الجانبين.