"الأرصاد" يُنذر 8 مناطق بموجة ضباب وأتربة مثارة تقلّص الرؤية

وفي المنطقة الشرقية، صدرت عدة تنبيهات تنوعت بين ضباب وأتربة ورياح نشطة، وشملت محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا، حيث يُتوقع شبه انعدام في الرؤية في بعض المواقع بسبب الأتربة المثارة وارتفاع الأمواج، وذلك من الساعة 09:00 صباحًا وحتى 19:00 مساءً.