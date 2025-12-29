"الأرصاد" يُنذر 8 مناطق بموجة ضباب وأتربة مثارة تقلّص الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهات جوية مبكرة شملت 8 مناطق من المملكة، محذرًا من أجواء ضبابية ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وتستمر منذ فجر الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 وحتى ساعات المساء، وفق التوزيع الجغرافي والزمني لكل منطقة.
في منطقة جازان، شملت التنبيهات محافظات الحُرّث، الدائر، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، وهروب، حيث يُتوقع تشكّل ضباب خفيف يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية ما بين 3 إلى 5 كيلومترات، وذلك من الساعة 01:00 صباحًا وحتى 08:00 صباحًا.
أما منطقة الجوف، فتشمل محافظتي القريات وطبرجل، حيث يُتوقع ضباب خفيف يؤثر على مدى الرؤية الأفقية، يبدأ من الساعة 02:00 صباحًا ويستمر حتى 08:00 صباحًا.
وفي منطقة حائل، تُشير التوقعات إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تشمل الشنان، بقعاء، حائل، وسميراء، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية ما بين الساعة 09:00 صباحًا وحتى 19:00 مساءً.
وشهدت منطقة الحدود الشمالية حالتين جويتين؛ الأولى في محافظة رفحاء حيث تُسجّل نشاطًا في الرياح المثيرة للأتربة من الساعة 09:00 صباحًا وحتى 19:00 مساءً، فيما تشهد محافظة طريف ضبابًا خفيفًا خلال الفترة من 02:00 إلى 08:00 صباحًا، مما يؤدي إلى انخفاض في الرؤية الأفقية.
أما منطقة عسير، فقد شملت التنبيهات محافظات النماص، بلقرن، تثليث، أبها، وخميس مشيط، حيث يُتوقع تشكّل ضباب خفيف خلال الفترة من 01:00 إلى 08:00 صباحًا، يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية.
وفي منطقة القصيم، تشمل الحالة محافظات الأسياح، البدائع، البكيرية، التامرة، الشماسية، العمار، المذنب، بريدة، عنيزة، وعيون الجواء، حيث تتعرض لأتربة مثارة ورياح نشطة تبدأ من الساعة 09:00 صباحًا وحتى 19:00 مساءً، وتتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
كما طالت التنبيهات منطقة الرياض، وشملت محافظات الرّماح، الغاط، المجمعة، شقراء، ثادق، حريملاء، مرات، وضرما، مع رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر من 09:00 صباحًا حتى 19:00 مساءً، ما يؤدي إلى تقليل مدى الرؤية.
وفي المنطقة الشرقية، صدرت عدة تنبيهات تنوعت بين ضباب وأتربة ورياح نشطة، وشملت محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، حفر الباطن، الخفجي، النعيرية، وقرية العليا، حيث يُتوقع شبه انعدام في الرؤية في بعض المواقع بسبب الأتربة المثارة وارتفاع الأمواج، وذلك من الساعة 09:00 صباحًا وحتى 19:00 مساءً.