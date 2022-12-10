نيابة عن خادم الحرمين.. الأمير خالد الفيصل يفتتح المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع

وأوضحت الأمين العام لموهبة أن العلم وحده لن يطعم الجائعين، أو يشفي المرضى، أو يساعد في بناء مجتمع مزدهر؛ لذا من الواجب تطبيق العلم والتقنية في الأماكن الصحيحة لتحقيق النتائج المرجوة. لافتةً إلى أن المنصة العالمية للموهبة، التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر، ستكون على أعلى مستوى؛ وذلك نتيجة تشارُك أفضل العقول العالمية في بنائها.